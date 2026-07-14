Viel Sonne und bis zu 35 Grad im Osten Österreichs

Der Sommer dreht am Dienstag wieder auf: Schon in der Früh startet der Dienstag vielerorts mit viel Sonnenschein. Wer früh aus dem Haus muss oder den Tag im Freien verbringen möchte, darf sich auf perfektes Sommerwetter freuen. Unsere Bundesländer-Wetterkarte zeigt, wo es am heißesten wird.
Der Dienstagmorgen beginnt mit 13 bis 19 Grad und viel Sonne. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf 27 bis 35 Grad – am heißesten wird es wieder im Osten des Landes. Die meiste Zeit bleibt es trocken und sonnig.
Einzelne Schauer im Bergland
Erst am Nachmittag bilden sich über den Bergen vereinzelte Quellwolken. Vor allem im Westen und Süden sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, die meisten Regionen kommen aber trocken durch den Tag.
Unsere interaktive Wetterkarte zeigt Ihnen, wie es in jedem einzelnen Bundesland genau aussieht:
Auch der Abend lädt anschließend noch zum Spazierengehen ein. Vielerorts klingt der Tag bei angenehmen Temperaturen und oft noch lange sonnigem Wetter aus.
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