Viel Sonne und bis zu 35 Grad im Osten Österreichs

Der Sommer dreht am Dienstag wieder auf: Schon in der Früh startet der Dienstag vielerorts mit viel Sonnenschein. Wer früh aus dem Haus muss oder den Tag im Freien verbringen möchte, darf sich auf perfektes Sommerwetter freuen. Unsere Bundesländer-Wetterkarte zeigt, wo es am heißesten wird.