10 SOS-Tipps gegen Hitze, Bienen und Ohrenschmerz

Für ein gutes Bauchgefühl

Um das Zwerchfell und ihn anzuregen, können Sie so tun, als würden Sie einen Ballon aufblasen – also tief durch die Nase einatmen und langsam mit gespitzten Lippen ausatmen. Das aktiviert das Zwerchfell und stimuliert den Vagusnerv. Summen und Brummen erzeugt Vibrationen im Kehlkopfbereich, was ihn ebenso stimuliert und beruhigend auf den Darm wirkt. Ein Spritzer kaltes Wasser oder ein kalter Waschlappen auf Stirn und Wangen erfüllt den Zweck ebenso.