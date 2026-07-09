In fünf Provinzen
Über ein Dutzend Tote bei US-Angriffen auf Iran
Bei den jüngsten US-Angriffen im Iran sind mindestens 14 Menschen getötet worden. 78 weitere Menschen wurden in den vergangenen zwei Tagen verletzt.
47 Verwundete werden in Krankenhäusern behandelt. Der Iran meldete Angriffe in insgesamt fünf Provinzen.
Zuletzt starben drei Menschen bei einem Angriff am Stadtrand der Großstadt Ahvaz im Südwesten des Landes. Weitere Menschen wurden verletzt, berichtete IRNA unter Berufung auf einen örtlichen Behördenvertreter.
Der für Sicherheitsfragen zuständige Vize-Gouverneur der Provinz Chuzestan, Valiollah Hayati, erklärte demnach, der Angriff habe sich gegen ein Gebiet am Rand der Stadt Ahvaz gerichtet.
90 Ziele angegriffen
Die USA und der Iran hatten einander in der Nacht zum Donnerstag erneut attackiert. Laut dem US-Regionalkommando CENTCOM griffen die US-Streitkräfte 90 Ziele im Iran an. Die Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Iran, meldeten ihrerseits Angriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait.
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