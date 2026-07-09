Dortmunds Adeyemi soll sich mit Barca einig sein

Adeyemis Vertrag beim BVB läuft eigentlich erst 2027 aus, allem Anschein nach wird der ehemalige Salzburg-Knipser den Verein jedoch schon eher verlassen. Barca-Coach Hansi Flick, der Adeymi 2022 als Bundestrainer zur WM in Katar mitgenommen hatte, würde seinen ehemaligen Schützling gerne im blau-roten Trikot sehen, heißt es.