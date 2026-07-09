Dortmunds Adeyemi soll sich mit Barca einig sein

Gut möglich, dass Karim Adeyemi Borussia Dortmund noch diesen Sommer verlassen wird. Wie Sky berichtet, soll der Deutsche ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen haben, stattdessen soll er sich bereits mit dem FC Barcelona einig sein.
Adeyemis Vertrag beim BVB läuft eigentlich erst 2027 aus, allem Anschein nach wird der ehemalige Salzburg-Knipser den Verein jedoch schon eher verlassen. Barca-Coach Hansi Flick, der Adeymi 2022 als Bundestrainer zur WM in Katar mitgenommen hatte, würde seinen ehemaligen Schützling gerne im blau-roten Trikot sehen, heißt es.
Nach den gescheiterten Gesprächen um eine Vertragsverlängerung dürfte Dortmund nun eingeknickt sein, laut Sky verhandelt der deutsche Vizemeister bereits mit den Katalanen.
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