Wenn sich der Postfuchs tagelang zur Ruhe legt

Gewohnte Zustellung in kommenden Wochen

Besserung bei der Zustellqualität ist dank Rückkehr der Stammzusteller in Sicht, wenn auch bislang nicht in greifbarer Nähe, denn die Anzahl der Krankenstände ist weiter hoch. „Die Abarbeitung der angefallenen Rückstände wird schnellstmöglich durchgeführt. Zusätzlich konnten diese Woche bereits sechs neue Mitarbeiter aufgenommen werden, die aktuell eingeschult werden Durch diese Maßnahmen sind wir zuversichtlich, dass die zu Recht von uns erwartete und gewohnte Zustellqualität rasch wieder hergestellt wird“, verspricht Post-Pressemann Homola.