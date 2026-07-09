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Leere Briefkästen

Wenn sich der Postfuchs tagelang zur Ruhe legt

Niederösterreich
09.07.2026 09:15
Die Zusteller der Post wurden in den vergangenen Wochen seltener als sonst gesehen. Schon bald ...
Die Zusteller der Post wurden in den vergangenen Wochen seltener als sonst gesehen. Schon bald soll es wieder besser werden.(Bild: Christian Stemper)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Gähnende Leere dominierte in den vergangenen Wochen in den Briefkästen in Laxenburg in Niederösterreich. Und das nicht nur an manchen Tagen oder in gewissen Straßen, sondern länger und im gesamten Ortsgebiet. Seitens der Post spricht man von einer herausfordernden Situation aufgrund von Krankenständen.

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Betroffene Bürger machten sich auf Facebook auf die Suche nach Leidensgenossen oder taten ihren Unmut am Gemeindeamt kund. Dort ist man sich des Problems bewusst, wie Patrick Hirnschall, Amtsleiterin-Stellvertreter, sagt: „Wir haben vergangene Woche ein Mail an die Post geschickt, aber noch keine Antwort bekommen. Mehr können wir nicht tun.“

Darin sind die Meldungen zusammengefasst: falsch zugestellte Briefe (auch Einschreiben), wochenlang keine Zustellung und dann in einem Schwung alles auf einmal und so weiter.

Enorme Herausforderungen bei der Post
Seitens der Post spricht Pressesprecher Michael Homola von „enormen Herausforderungen bei der flächendeckenden Zustellung in den letzten zwei bis drei Wochen“. Er nennt offen die Gründe dafür: „Wir hatten einen unvorhergesehenen Anstieg an Personalausfällen und gesundheitsbedingte Zustellabbrüche.“

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Ausfälle auch bei Ersatzpersonal
Außerdem fiel eingesetztes Ersatzpersonal aus. Da konnte auch die Unterstützung von anderen Zustellbasen und Frächtern nicht mehr viel ausrichten: „Trotz des geleisteten Einsatzes der gesamten Belegschaft kam es zu Rückständen , vor allem im Briefbereich“, so Homola.

Gewohnte Zustellung in kommenden Wochen
Besserung bei der Zustellqualität ist dank Rückkehr der Stammzusteller in Sicht, wenn auch bislang nicht in greifbarer Nähe, denn die Anzahl der Krankenstände ist weiter hoch. „Die Abarbeitung der angefallenen Rückstände wird schnellstmöglich durchgeführt. Zusätzlich konnten diese Woche bereits sechs neue Mitarbeiter aufgenommen werden, die aktuell eingeschult werden Durch diese Maßnahmen sind wir zuversichtlich, dass die zu Recht von uns erwartete und gewohnte Zustellqualität rasch wieder hergestellt wird“, verspricht Post-Pressemann Homola.

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