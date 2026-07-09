Heißester Juni in Westeuropa seit Messbeginn

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad, mehr als drei Grad über dem Juni-Mittel der Jahre 1991 bis 2020.
Weltweit war es demnach der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug 16,54 Grad, was 0,56 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegt.
Der Juni lag damit 1,39 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900 für diesen Monat. Die Hitzewelle in der zweiten Junihälfte, die nur wenige Wochen nach einer ersten Hitzeperiode im Mai gekommen sei, habe in mehreren westeuropäischen Ländern Temperaturrekorde gebrochen.
Rekordwert auch im Meer
Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur für Ozeane außerhalb der Polargebiete sei im Juni mit 20,86 Grad die höchste jemals registrierte Temperatur für diesen Monat gewesen (siehe Beitrag oben).
Auch in Österreich war der Juni extrem heiß. Vor allem die zweite Hälfte des Monats Juni wird wohl lange in Erinnerung bleiben. Doch die erste Hälfte sorgte dafür, dass der Juni 2026 nur der viertwärmste der Messgeschichte wurde, teilte Geosphere Austria vor einer Woche mit.
In der zweiten Monatshälfte erlebte Österreich eine extreme Hitzewelle. Vergleichbare Hitzewellen gab es davor nur in den Monaten Juli oder August, für einen Juni wurden neue Maßstäbe gesetzt, heißt es.
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