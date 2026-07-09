„Trump und Infantino sind üble Brüder im Geiste“

Peter Filzmaier geht in die Verbal-Offensive. Im Blitz-Interview für sportkrone.at-Social-Media (siehe Video unten) nennt er US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino „üble Brüder im Geiste“.
„Sie halten nichts von Demokratie“, sagt Polit-Analyst und „Krone“-Kolumnist Filzmaier: „Sie halten auch wenig von Presse- und Medienfreiheit, aber sie halten viel vom Geld.“ Hintergedanke der Frage war freilich die Causa um die zurückgenommene Rote Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun. Trump hatte – weil er sich der inzwischen schon legendären Selbsteinschätzung „wirklich (!) gut im Sport auskennt“ – bei Infantino interveniert. Schließlich müssten ja die besten Spieler beim Achtelfinale spielen. Da könne es doch nicht sein, dass ausgerechnet Balogun gegen Belgien fehle. Infantino leitete alles Nötige im Sinne von Trumps Begehren in die Wege – offenbar sehr zum Missfallen von Filzmaier:
Schönheits-Tod?
Filzmaier gilt als Fußball-Afficionado, als Kenner – und als dezidierter Spanien-Kenner. Folglich hat er auch schlagende Argumente parat, denen zufolge Spanien Weltmeister wird. „Weil Spanien einfach den schönsten Fußball spielt“, sagt er, „mein persönlicher Favorit des Herzens ist, leider aber auch in Schönheit stirbt und sich auch noch beim Stadiontor mit ‘Tiki-Taka‘ rausdribbeln kann“.
Ob‘s so kommt? Am Freitag wird der nächste Wahrheitsbeweis angetreten. Da trifft Spanien (ab 21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) im WM-Viertelfinale auf Belgien. Peter Filzmaier wird sicher die Daumen drücken.
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