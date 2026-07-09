„Trump und Infantino sind üble Brüder im Geiste“

„Sie halten nichts von Demokratie“, sagt Polit-Analyst und „Krone“-Kolumnist Filzmaier: „Sie halten auch wenig von Presse- und Medienfreiheit, aber sie halten viel vom Geld.“ Hintergedanke der Frage war freilich die Causa um die zurückgenommene Rote Karte gegen US-Stürmer Folarin Balogun. Trump hatte – weil er sich der inzwischen schon legendären Selbsteinschätzung „wirklich (!) gut im Sport auskennt“ – bei Infantino interveniert. Schließlich müssten ja die besten Spieler beim Achtelfinale spielen. Da könne es doch nicht sein, dass ausgerechnet Balogun gegen Belgien fehle. Infantino leitete alles Nötige im Sinne von Trumps Begehren in die Wege – offenbar sehr zum Missfallen von Filzmaier: