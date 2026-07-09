Ätna-Aschewolke hat Nordafrika erreicht

600 Flüge auf Sizilien ausgefallen oder umgeleitet

Die jüngste Eruption des Ätna hatte am Sonntag auf Sizilien erhebliche Auswirkungen. Vor allem am Flughafen Catania kam es wegen der Asche- und Gaswolke zeitweise zu einer vollständigen Sperrung des Luftraums. Mehr als 600 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.