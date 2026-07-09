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Nach massiver Eruption

Ätna-Aschewolke hat Nordafrika erreicht

Ausland
09.07.2026 10:08
Die Aschewolke stieg kilometerweit in den Himmel auf.
Die Aschewolke stieg kilometerweit in den Himmel auf.(Bild: AFP/Etna Walk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die massive Eruption des Vulkans Ätna vom Wochenende hat nun auch Auswirkungen auf Nordafrika.

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Denn die riesige Aschewolke, die von der italienischen Insel Sizilien aufgestiegen war, überquerte das Mittelmeer und hat mittlerweile Nordafrika erreicht. Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Schwefeldioxid-Wolke Teile von Libyen, Tunesien, Algerien und Ägypten erfasst.

600 Flüge auf Sizilien ausgefallen oder umgeleitet
Die jüngste Eruption des Ätna hatte am Sonntag auf Sizilien erhebliche Auswirkungen. Vor allem am Flughafen Catania kam es wegen der Asche- und Gaswolke zeitweise zu einer vollständigen Sperrung des Luftraums. Mehr als 600 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Lesen Sie auch:
Die Eruptionswolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel des Vulkans auf. 
Aktivität verstärkt
Ätna-Ausbruch: Flughafen von Catania gesperrt
05.07.2026

Seit dem Wochenende rumort der Ätna wieder, Sonntagfrüh wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf.

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