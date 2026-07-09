Wimbledon-Sensation hat besondere Geburtstagspläne

„Das ist natürlich etwas ganz Besonderes“

„Ein Halbfinalist in Wimbledon zu sein, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ich habe es Spiel für Spiel genommen. Ich habe nicht vorausgeschaut, sondern einfach jedes Match so gespielt, wie es kam. Und nun stehe ich hier“, sagte Fery nach dem 6:4,7:6,6:0-Viertelfinalerfolg gegen den Italiener Flavio Cobolli. Und wurde mit royalen Worten belohnt. „Ich habe ihr gesagt, was für eine Ehre es für mich war, vor ihr zu spielen. Sie sagte nur: ‘Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so‘“, schilderte Fery seine Begegnung mit Königin Camilla. „Ich habe ihr erzählt, dass ich am Sonntag Geburtstag habe und es daher toll wäre zu spielen.“ Es ist der Wimbledon-Finaltag.