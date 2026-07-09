Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fohlen erobert Anlage

Schwarz-weiß und Punkfrisur: Zebranachwuchs im Zoo

Wien
09.07.2026 09:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwarz-weißer Nachwuchs mit steiler Frisur im Wiener Tiergarten Schönbrunn: Ein kleines Zebrahengstfohlen, das Anfang Mai geboren wurde, erobert an der Seite seiner Mutter die Anlage. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Noch wird der kleine Hengst regelmäßig gesäugt, doch langsam, aber stetig wird auch das Futter von Mama und den übrigen Herdenmitgliedern interessant. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.

+4
Fotos

Teil des Laubs wird eingefroren
„Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine wichtige Beschäftigung. Besonders wichtig ist das Laub auch für Nahrungsspezialisten, die ganzjährig auf Blätter angewiesen sind. Ein Teil des frischen Laubs wird daher sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Hier kommt das Futter heuer her
Für die regelmäßige Versorgung mit frischem Grün sorgt seit vielen Jahren die MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, die den Tiergarten mit Ästen und Laub aus dem Wiener Stadtgebiet beliefert. Die Blätter und Äste stammen heuer in erster Linie aus der Lobau und von der Donauinsel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.07.2026 09:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
18° / 28°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
17° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
153.552 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
125.535 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.998 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1185 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
899 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Wien
Fohlen erobert Anlage
Schwarz-weiß und Punkfrisur: Zebranachwuchs im Zoo
Sport Tv Logo
Amane ist begehrt
Geldbringer? Rapid hofft auf baldigen Top-Transfer
ImPulsTanz Festival
Voll im Trend: Korea tanzt jetzt durch ganz Wien
Höchste Auszeichnung
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
Entsetzen im Grätzel
Einbrecher streichelte schlafende Wienerin (26)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf