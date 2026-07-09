Schwarz-weiß und Punkfrisur: Zebranachwuchs im Zoo

Schwarz-weißer Nachwuchs mit steiler Frisur im Wiener Tiergarten Schönbrunn: Ein kleines Zebrahengstfohlen, das Anfang Mai geboren wurde, erobert an der Seite seiner Mutter die Anlage.
Noch wird der kleine Hengst regelmäßig gesäugt, doch langsam, aber stetig wird auch das Futter von Mama und den übrigen Herdenmitgliedern interessant. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.
Teil des Laubs wird eingefroren
„Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine wichtige Beschäftigung. Besonders wichtig ist das Laub auch für Nahrungsspezialisten, die ganzjährig auf Blätter angewiesen sind. Ein Teil des frischen Laubs wird daher sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
Hier kommt das Futter heuer her
Für die regelmäßige Versorgung mit frischem Grün sorgt seit vielen Jahren die MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, die den Tiergarten mit Ästen und Laub aus dem Wiener Stadtgebiet beliefert. Die Blätter und Äste stammen heuer in erster Linie aus der Lobau und von der Donauinsel.
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