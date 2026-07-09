Mit dem Gravelbike rund um drei Kärntner Seen

Mediterranes Flair am südlichsten Badesee Österreichs mit Blick auf die Karawanken. Die Runde um den See selbst ist flüssig und unkompliziert, ein Großteil führt auf Asphalt. Wer Höhenmeter sucht, hängt eine Schleife auf den Dobratsch dran, Villachs Hausberg und gut über die Alpenstraße erreichbar. Sonst reicht die entspannte Seeumrundung, mit Stopps am Panorama Beach in Drobollach – Kärntens größtem und kostenlosem Strandbad. Oder bei frischer Pasta in der Finkensteiner Nudelfabrik in Gödersdorf, versteckt am Waldrand direkt am Radweg. Tourdaten: Region Villach – Faaker See hier