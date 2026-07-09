Vor vier Jahren hatte er Krebs, nun trägt er Gelb

„Bei dieser Hitze kann alles Mögliche passieren“

Schon bald konnte Traeen aufs Rad zurückkehren. Im vergangenen Jahr führte er für ein paar Tage die Vuelta an. Am Dienstag holte er sich bei der Tour als Teil einer Ausreißergruppe das Maillot Jaune und verteidigte es am Mittwoch trotz einer Schrecksekunde mit einem Sturz. „Ich habe eine kleine Wunde am Knie, aber nichts wirklich Ernstes“, sagte er. Die Frage ist nun, wie lange er insbesondere den Slowenen Tadej Pogacar und den Dänen Jonas Vingegaard auf Distanz halten kann. „Bei dieser Hitze kann alles Mögliche passieren. Man muss einfach hoffen und sein Bestes geben“, meinte Traeen.