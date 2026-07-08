Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“

„Aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“

„Sie haben als Geschäftsführerin des Hotels zwei Hotelgästen die Benutzung des hoteleigenen Schwimmbades mit der Begründung untersagt, dass das Tragen von Burkinis nicht erlaubt ist. Sie haben dadurch diese Personen aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert und sie gehindert, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt ist“, heißt es in dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes.

Unmittelbar nach dem Aufkommen des Konflikts hatten die beiden Frauen nach einer emotionalen Diskussion an der Rezeption ein Gespräch mit der Geschäftsführung gefordert. Diese hatte argumentiert, Burkinis seien im Haus (von anderen Gästen) nicht gern gesehen. Auch hygienische Gründe würden dagegensprechen und Burkinis widersprächen „österreichischen Gepflogenheiten“. Mit Burkini könne man vielleicht in Saudi-Arabien schwimmen, aber nicht in Österreich. Letztlich einigte man sich auf einen Hotelwechsel, der von der Geschäftsführung organisiert und bezahlt wurde.