Skrupellose Pflegerin bestahl jahrelang Senioren

Der Diebstahl bei einem 75-jährigen Pensionisten in Eisenerz (Bezirk Leoben) brachte die Ermittlungen ins Rollen. Nach Angaben der Polizei war die 43-jährige Rumänin über eine Vermittlungsagentur als 24-Stunden-Pflegerin für den Mann eingesetzt worden. Statt der vereinbarten 28 Tage blieb sie jedoch nur vier Tage. In der Nacht auf den 17. Mai verließ sie die Wohnung. Wie sich später herausstellte, sollen mehrere Hundert Euro Bargeld und Goldschmuck gestohlen worden sein. Zudem löschte die Frau laut Polizei ein auf dem Handy des Pensionisten gespeichertes Foto von sich.