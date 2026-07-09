Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Perfides Vorgehen

Skrupellose Pflegerin bestahl jahrelang Senioren

Steiermark
09.07.2026 09:44
Bargeld und Schmuck soll die Pflegerin jahrelang gestohlen haben.
Bargeld und Schmuck soll die Pflegerin jahrelang gestohlen haben.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine 43-jährige Rumänin soll als 24-Stunden-Pflegerin über mehrere Jahre hinweg pflegebedürftige Menschen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bestohlen haben. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark wurde die Frau festgenommen und befindet sich in Haft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Diebstahl bei einem 75-jährigen Pensionisten in Eisenerz (Bezirk Leoben) brachte die Ermittlungen ins Rollen. Nach Angaben der Polizei war die 43-jährige Rumänin über eine Vermittlungsagentur als 24-Stunden-Pflegerin für den Mann eingesetzt worden. Statt der vereinbarten 28 Tage blieb sie jedoch nur vier Tage. In der Nacht auf den 17. Mai verließ sie die Wohnung. Wie sich später herausstellte, sollen mehrere Hundert Euro Bargeld und Goldschmuck gestohlen worden sein. Zudem löschte die Frau laut Polizei ein auf dem Handy des Pensionisten gespeichertes Foto von sich.

Identität „gestohlen“
Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark führten schließlich zu einer weitreichenden Diebstahlserie. Demnach soll die 43-Jährige zumindest seit 2019 als 24-Stunden-Pflegerin bei verschiedenen Familien in Österreich gearbeitet haben. Dabei dürfte sie gegenüber mehreren Vermittlungsagenturen die Identität einer annähernd gleichaltrigen, bereits verstorbenen Rumänin verwendet haben.

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll die Frau zwischen Mitte 2022 und ihrer Rückkehr nach Eisenerz auch in Deutschland und der Schweiz Wertgegenstände aus den Wohnungen und Häusern ihrer pflegebedürftigen Klienten gestohlen haben. Die Polizei spricht von Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen.

Lesen Sie auch:
Die junge Mutter gestand die Beihilfe zum Raub. Ihr Kind lebt nun bei einer Pflegefamilie.
Krone Plus Logo
Brutale Home Invasion
Schwangere Pflegerin lockte die Räuber ins Haus
08.07.2026
Krone Plus Logo
Nach Tod im Park
Besucherin: „Man weiß nie, wann jemand durchdreht“
07.07.2026

Stromversorgung durchtrennt
Besonders skrupellos soll die Tatverdächtige in einem Fall vorgegangen sein: Um nach einem nächtlichen Diebstahl unbemerkt flüchten zu können, soll sie die Stromversorgung des Notrufsystems eines bettlägerigen Pflegebedürftigen durchtrennt haben.

In Österreich werden der 43-Jährigen bislang zumindest acht derartige Diebstähle zur Last gelegt. Obwohl die Ermittler von einer höheren Dunkelziffer ausgehen, beläuft sich der bislang bekannte Schaden auf rund 70.000 Euro.

In Justizanstalt Linz eingeliefert
Nach dem Diebstahl in Eisenerz erwirkte das Landeskriminalamt Steiermark einen Europäischen Haftbefehl. Ungarische Behörden nahmen die Frau schließlich bei einer Reise fest. Nach ihrer Auslieferung nach Österreich verweigerte sie laut Polizei bislang die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde die 43-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Sie befindet sich wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls in Haft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.07.2026 09:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
153.552 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
125.535 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.998 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1185 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
899 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf