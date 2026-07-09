Berufssoldat (23) bei Schießübung schwer verletzt

Der 23-jährige Soldat aus Klagenfurt war als Ladeschütze an einem Granatwerfer eingeteilt und mit dem Nachladen scharfer Granaten betraut. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte er die erste Granate bereits in das Rohr eingeführt haben und im Begriff gewesen sein, eine zweite nachzuladen, noch bevor der erste Schuss ausgelöst worden war.