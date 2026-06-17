US-Regierung springt Musks xAI in Abgasstreit bei

Im Streit um Luftverschmutzung durch den Betrieb von KI-Rechenzentren hat sich die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Seite von Elon Musks KI-Firma xAI gestellt. Das Justizministerium beantragte bei einem Gericht in Mississippi die Abweisung einer Klage der Bürgerrechtsbewegung NAACP gegen xAI.