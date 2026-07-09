„Wie versprochen“: Haaland stürmt jetzt die Charts

Der norwegische Star-DJ Kygo veröffentlichte in den sozialen Medien einen Remix des Songs und kündigte an, diesen zu veröffentlichen, sollte Haaland im Spiel gegen Brasilien ein Tor erzielen. Gesagt, getan. Der Torjäger lieferte und erzielte beim 2:1-Überraschungssieg gegen die Südamerikaner gleich beide Treffer. Daraufhin hielt der DJ sein Wort und veröffentlichte den Remix samt Video mit zahlreichen emotionalen Szenen aus Haalands Karriere auf Spotify, Itunes und Co.