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„Wie versprochen“: Haaland stürmt jetzt die Charts

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 09:18
Ein Song von Erling Haaland ist jetzt auf Spotify veröffentlicht worden.
Ein Song von Erling Haaland ist jetzt auf Spotify veröffentlicht worden.(Bild: instagram.com/kygomusic, instagram.com/erling)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So schnell kann’s gehen! Erling Haaland sorgt bei der Fußball-WM nicht nur mit Toren für Begeisterung: Jetzt stürmt er auch die Charts.

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Der 2016 aufgenommene Track „Kygo Jo“ zeigt den damals 16-jährigen Haaland zusammen mit seinen Teamkollegen der norwegischen Jugendnationalmannschaft. Das Video ging sofort viral.

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Der norwegische Star-DJ Kygo veröffentlichte in den sozialen Medien einen Remix des Songs und kündigte an, diesen zu veröffentlichen, sollte Haaland im Spiel gegen Brasilien ein Tor erzielen. Gesagt, getan. Der Torjäger lieferte und erzielte beim 2:1-Überraschungssieg gegen die Südamerikaner gleich beide Treffer. Daraufhin hielt der DJ sein Wort und veröffentlichte den Remix samt Video mit zahlreichen emotionalen Szenen aus Haalands Karriere auf Spotify, Itunes und Co.

In Norwegen stürmte der Hit binnen weniger Stunden auf Platz eins der Apple-Music- und iTunes-Charts. Auch in Schweden schoss der Remix an die Spitze der iTunes-Charts. In Spotify rangiert er in Norwegen aktuell auf Platz 14. In Österreich kletterte der Haaland-Hit übrigens sofort auf Platz 20 der iTunes-Charts.

„Teilzeit-Fußballer und Vollzeit-Künstler“
Auch Haaland reagierte auf den veröffentlichten Song. „Wir haben es geschafft. Bedeutet das, dass ich jetzt offiziell ein Künstler bin?“, schrieb er auf Instagram zu dem Screenhots des Spotify-Covers. DJ Kygo kommentierte scherzhaft: „Jetzt Teilzeit-Fußballer und Vollzeit-Künstler.“

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Am Samstag muss Norwegen im WM-Viertelfinale in Miami gegen England antreten. Wie sich der Hit noch entwickelt, sollte Haaland erneut netzen? ...

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