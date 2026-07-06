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„Big Tech“-Köpferollen

Microsoft baut wegen KI mehrere tausend Stellen ab

Digital
06.07.2026 17:08
Die neue Kündigungswelle betrifft zwei Prozent der Microsoft-Belegschaft.
Die neue Kündigungswelle betrifft zwei Prozent der Microsoft-Belegschaft.(Bild: AP/Jason Redmond)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Technologieriese Microsoft nutzt Produktivitätssteigerungen durch den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) für einen weiteren Stellenabbau. Der Softwarekonzern kündigte am Montag die Streichung von 4800 Jobs an.

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Das entspricht rund zwei Prozent der Belegschaft. Zuvor hatte das Unternehmen 9000 Beschäftigten Abfindungen angeboten. Beim Karrierenetzwerk LinkedIn sollen einige hundert Stellen wegfallen.

In den vergangenen Monaten haben US-Technologiekonzerne nach Angaben des Portals Layoffs.fyi etwa 120.000 Jobs abgebaut. Vor allem Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services (AWS) stehen wegen der steigenden Kosten für den Aufbau neuer Rechenzentren unter Sparzwang. Allein Microsoft will im laufenden Jahr 190 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.

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