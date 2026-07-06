WM-Skandal: Trump gibt Telefonat mit Infantino zu

Trump: „Kenne mich mit solchen Dingen aus“

„Ich habe lediglich eine Überprüfung gefordert, weil ich es nicht für ein Foul hielt, und ich kenne mich mit solchen Dingen aus.“ Es seien bei dieser Aktion zwei „großartige Athleten“ zusammengestoßen und hätten sich ineinander verhakt, interpretierte Trump den Vorfall beim Sechzehntelfinale des USA gegen Bosnien-Herzegowina. „Das war kein Fall, in dem jemand zugeschlagen hat, was, wie Sie wissen, etwas anderes wäre.“ Trump hält die Entscheidung des „schrecklichen“ Schiedsrichters nicht für gerechtfertigt: „Das kann doch nicht wahr sein!“