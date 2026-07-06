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„Kenne mich da aus“

WM-Skandal: Trump gibt Telefonat mit Infantino zu

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 17:49
Gab zu, mit FIFA-Boss Infantino (l.): bezüglich der roten Karte für US-Stürmer Balogun ...
Gab zu, mit FIFA-Boss Infantino (l.): bezüglich der roten Karte für US-Stürmer Balogun gesprochen zu haben: Donald Trump (r.).(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er hat es also wirklich getan! Präsident Donald Trump gibt nun zu, bezüglich der Thematik um die Rücknahme der Sperre von US-Leistungsträger Folarin Balogun bei der WM mit FIFA-Boss Infantino telefoniert zu haben. „Ich habe mit einem Mann gesprochen, der hoch angesehen ist – und dessen Ansehen sich verzehnfacht hat“, sagte Trump jetzt.

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„Trump hat ja noch nicht bestätigt, dass er es wirklich getan hat“, war Jürgen Klopp bezüglich der weltweiten Empörung über den WM-Skandal vor einigen Stunden noch ein klein wenig auf die Bremse gestiegen.

Doch nun ist es fix: US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, die FIFA im Wirbel um die Rot-Sperre von Stürmer Folarin Balogun selbst um eine Überprüfung gebeten zu haben! „Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war“, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Oval Office.

Dank Donald Trump ist die WM nun entgültig politisch.
Dank Donald Trump ist die WM nun entgültig politisch.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Trump: „Kenne mich mit solchen Dingen aus“
„Ich habe lediglich eine Überprüfung gefordert, weil ich es nicht für ein Foul hielt, und ich kenne mich mit solchen Dingen aus.“ Es seien bei dieser Aktion zwei „großartige Athleten“ zusammengestoßen und hätten sich ineinander verhakt, interpretierte Trump den Vorfall beim Sechzehntelfinale des USA gegen Bosnien-Herzegowina. „Das war kein Fall, in dem jemand zugeschlagen hat, was, wie Sie wissen, etwas anderes wäre.“ Trump hält die Entscheidung des „schrecklichen“ Schiedsrichters nicht für gerechtfertigt: „Das kann doch nicht wahr sein!“

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Trump wusste nicht, was Rot bedeutet
Die FIFA hatte die Sperre von Balogun aufgehoben, der gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen hatte, nachdem er unabsichtlich auf dem Knöchel seines Gegners Tarik Muharemovic gelandet war. Trump wusste nach eigenen Angaben zunächst nicht, was eine Rote Karte bedeutet. „Als ich es dann erfuhr, dachte ich: Das kann doch nicht wahr sein“, so der 80-Jährige, der noch bei keinem WM-Spiel war, aber beim Finale am 19. Juli in East Rutherford bei New York im Stadion erwartet wird.

Plötzlich weltbekannt: US-Stürmer Folarin Balogun
Plötzlich weltbekannt: US-Stürmer Folarin Balogun(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)

Setzt Pochettino den Nicht-Gesperrten auch ein? 
Am Dienstag (2 Uhr/MESZ) treten die USA im WM-Achtelfinale gegen Belgien an, der für die US-Boys wichtige Balogun wäre nun wieder spielberechtigt. Ob Coach Pochettino seinen bisher mit drei Treffern besten Torschützen auch einsetzen wird?

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