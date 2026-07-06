Klagenfurt als neues Zentrum für den Radtourismus

Sechs neue Genussrouten in Kärnten

Im Mittelpunkt stehen sechs neue Genussradrouten, fünf Rennradrouten und drei Gravelrouten. Aushängeschilder sind dabei der neue Meridiem Trail und die Gravel-Carinthia-Strecke. Auch die Stadt Klagenfurt beteiligt sich bei der Radoffensive der Touristiker. „Es gibt jetzt schon 337 Kilometer Radwege in der Stadt. Die Investitionssumme ist in vier Jahren von 120.000 auf 434.000 Euro gestiegen. Heuer sind es 235.000 Euro, weil Klagenfurt aufgrund des fehlenden Budgets nicht mehr Geld zur Verfügung hat“, erklärt die zuständige Straßenbaureferentin Sandra Wassermann.