Grabher verliert Marathon-Match bei Sand-Comeback

Blitz-Game bringt Entscheidung

Im zweiten Durchgang ließ Österreichs aktuelle Nummer vier, die im WTA-Ranking auf Position 116 geführt wird, sowohl beim Stand von 2:1 als auch bei 3:2 je zwei Breakbälle aus. Im nächsten Game rettete sie sich dann selbst zweimal vor dem Serviceverlust und nutzte ihrerseits den sechsten Spielball zum 4:3. Nachdem Grabher bei 4:4 erneut einen Breakball abwehren konnte und auf 5:4 stellte, ging im zehnten Game alles ganz schnell. Julia zog auf 40:0 davon und nutzte ihren ersten Satzball zum 1:1-Ausgleich.