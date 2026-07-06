Nach Inferno: Polizei schließt Brandstiftung aus

Der verheerende Großbrand in einer Mülllagerhalle am vergangenen Freitag dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Fremdverschulden entstanden sein. Wie die Wiener Polizei mitteilt, ergaben die Untersuchungen bislang keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Brandlegung durch Dritte.
Die Flammen hatten die Halle vollständig zerstört und sorgten für massive Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bundeshauptstadt.
Brandherd in Sperrmüll-Lagerkoje eingegrenzt
Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) sowie ein Sachverständiger des Bundeskriminalamtes (BK) analysierten die Brandmeldeanlage und konnten den Ausbruch des Feuers auf eine konkrete Lagerkoje für Sperrmüll eingrenzen. Im ausgebrannten Material stießen die Experten zudem auf zahlreiche sogenannte „Fehlwürfe“ – darunter Batterien, Akkus, Elektrogeräte, Spraydosen und weitere leicht entzündliche Stoffe.
Nach Einschätzung der Ermittler ist es daher mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass einer dieser Gegenstände den Brand im Zuge der Lagerung ausgelöst haben dürfte.
Der Großeinsatz der Feuerwehr zog sich bis in den Samstag hinein. Auch der Verkehr rund um die Südosttangente kam zeitweise völlig zum Erliegen: Die wichtige Verkehrsader war von Freitagabend bis in die Nacht auf Sonntag gesperrt. Zusätzlich mussten auch eine angrenzende Bahnstrecke sowie die U2-Linie für mehrere Stunden eingestellt werden.
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