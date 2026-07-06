Nach Inferno: Polizei schließt Brandstiftung aus

Der Großeinsatz der Feuerwehr zog sich bis in den Samstag hinein. Auch der Verkehr rund um die Südosttangente kam zeitweise völlig zum Erliegen: Die wichtige Verkehrsader war von Freitagabend bis in die Nacht auf Sonntag gesperrt. Zusätzlich mussten auch eine angrenzende Bahnstrecke sowie die U2-Linie für mehrere Stunden eingestellt werden.