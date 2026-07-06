Warum Zug-Nostalgiker ins Weinviertel „pilgern“

Stellungnahme der ÖBB

„Am Freitag, dem 03.07.2026, war der letzte planmäßige Einsatztag der Baureihe 4020. Aufgrund der vergangenen Hitzewelle mussten einige Triebwagen anderer Reihen außerplanmäßig in die Werkstatt. Damit wir im Sinne unserer Fahrgäste die Anzahl an Zugausfällen möglichst gering halten, wurde kurzfristig entschieden, auf jene Triebwagen der Reihe 4020 zurückzugreifen, die im Rahmen der Wartungsfristen noch eingesetzt werden können. Diese Triebwagen fahren künftig ausschließlich als sogenannte Blaulichtgarnituren bzw. Reserve und haben keinen fixen Einsatzplan. Es wird nach Bedarf auf sie zurückgegriffen. Ein Einsatz im Raum Floridsdorf ist ab 10. August aufgrund des Umbaus des Sicherungssystems auf ETCS auch technisch nicht mehr möglich“



Anmerkung des Autors: Noch während der Recherche tauchten im Netz weitere Zugnummer-Tipps auf – einer mit einem passenden Bild, nostalgisch von Sprayern mit „Good bye“ verziert . . .