Frische Luft statt Hitze: Sommer macht kurz Pause

Sommerpause währt nur kurz

Am Abend bleibt es mit 20 bis 23 Grad wolkenverhangen und eher kühl – ideal für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa oder einen Spaziergang im Freien. In der Nacht ist der Blick auf die Sterne nur vereinzelt möglich, sonst dominiert ein wolkiger Himmel bei Tiefstwerten um die 20 Grad. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlicher Richtung mit 9 bis 20 km/h, darunter mischen sich immer wieder kräftige Böen zwischen 43 und 58 km/h möglich.