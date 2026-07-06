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Frische Luft statt Hitze: Sommer macht kurz Pause

Unwetter
06.07.2026 18:00
Der Montag präsentierte sich vielerorts grau in grau – besonders im Osten zogen teils kräftige ...
Der Montag präsentierte sich vielerorts grau in grau – besonders im Osten zogen teils kräftige Schauer durch.(Bild: Gerhard - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wolkenverhangen und grau präsentierte sich der Himmel am Montag und sorgte für eine kurze Sommerpause – zumindest über Wien. Im Westen und Süden Österreichs zeigte sich das Wetter dagegen freundlicher. In der Nacht kühlt es dann deutlich ab, ehe am Dienstag der Sommer wieder anklopft.

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Der Montag brachte einen kurzen Dämpfer für das Sommerwetter, ehe die Sommerhitze am Dienstag wieder übernimmt. Für viele heißt das: Am Abend noch einmal Fernster auf und kräftig durchlüften, bevor sich der Beton wieder spürbar aufheizt. 

Sommerpause währt nur kurz
Am Abend bleibt es mit 20 bis 23 Grad wolkenverhangen und eher kühl – ideal für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa oder einen Spaziergang im Freien. In der Nacht ist der Blick auf die Sterne nur vereinzelt möglich, sonst dominiert ein wolkiger Himmel bei Tiefstwerten um die 20 Grad. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlicher Richtung mit 9 bis 20 km/h, darunter mischen sich immer wieder kräftige Böen zwischen 43 und 58 km/h möglich.

Bis zu 31 Grad und kräftige Windböen
Am Dienstag kehrt der Sommer vollends zurück. Zwischen lockeren Wolkenfeldern setzt sich vielerorts die Sonne durch, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad. Nur im Wald- und Weinviertel starten einzelne Regionen mit dichten Wolken und kurzen Schauern in den Tag.

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Sonst bleibt es überwiegend ruhig und sommerlich warm, ehe am Abend von Norden her wieder mehr Wolken aufziehen. Vielerorts bleibt es aber trocken. An der Alpennordseite frischt der Westwind lebhaft auf, im Osten weht er zeitweise kräftig.

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