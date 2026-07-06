Australische Mutter unter Kannibalismusverdacht

Großes Entsetzen über Behördenversagen

Das öffentliche Entsetzen über den gewaltsamen Tod des Kindes wird noch zusätzlich durch ein mögliches Behördenversagen zusätzlich befeuert. Denn das für den Kinderschutz zuständige Department of Communities and Justice hat bestätigt, dass es bereits mehrfach Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Kindes erhalten und den Fall bearbeitet hatte. Die letzte Meldung ging allerdings vor 18 Monaten ein. Nun soll eine unabhängige Untersuchung klären, warum der Junge trotz der bekannten Risiken weiterhin bei seiner Mutter lebte, ob die Entscheidungen der Behörde angemessen waren und ob mehr zum Schutz des Kindes hätte unternommen werden können.