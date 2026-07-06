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Vierjähriger Bub tot

Australische Mutter unter Kannibalismusverdacht

Ausland
06.07.2026 17:51
Symbolbild
Symbolbild(Bild: andrey – stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Die Polizei im australischen Bundesstaat New South Wales ermittelt derzeit in einem besonders grausamen Fall. Die Mutter eines toten vierjährigen Buben wird nicht nur des Mordes, sondern auch des Kannibalismus verdächtigt.

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Die Polizei fand den Leichnam des Buben am vergangenen Wochenende in der gemeinsamen Wohnung der beiden. Zuvor hatte sich die 32-jährige Mutter, die Medienberichten zufolge drogenabhängig ist und mit psychischen Problemen kämpft, bei der Polizei gemeldet und eine Suche nach ihrem Kind ausgelöst. Das Kind wies laut den Ermittlern massive Verletzungen auf. Der Polizeichef des Bezirks Tuggerah Lake sprach von einem „äußerst erschütternden Tatort“, der selbst erfahrene Polizisten und Rettungskräfte belastet habe.

Die 32-Jährige wurde verhaftet und wegen häuslicher Gewalt und Mord angezeigt. Zudem wird auch wegen des Verdachts des Kannibalismus ermittelt. Es wurden forensische Untersuchungen des Mundraumes der Mutter und Wangenabstriche angeordnet.

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Großes Entsetzen über Behördenversagen
Das öffentliche Entsetzen über den gewaltsamen Tod des Kindes wird noch zusätzlich durch ein mögliches Behördenversagen zusätzlich befeuert. Denn das für den Kinderschutz zuständige Department of Communities and Justice hat bestätigt, dass es bereits mehrfach Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Kindes erhalten und den Fall bearbeitet hatte. Die letzte Meldung ging allerdings vor 18 Monaten ein. Nun soll eine unabhängige Untersuchung klären, warum der Junge trotz der bekannten Risiken weiterhin bei seiner Mutter lebte, ob die Entscheidungen der Behörde angemessen waren und ob mehr zum Schutz des Kindes hätte unternommen werden können.

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