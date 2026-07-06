Zeugnistag: Wer im Parlament am meisten stört

Die ersten Schüler genießen schon die Ferien, die anderen holen sich am Freitag noch ihr Zeugnis ab. Höchste Zeit also, auch einen Blick ins Hohe Haus zu werfen. Dort gibt es zwar keine Schularbeiten und Noten – wer sich danebenbenimmt, bekommt aber einen Eintrag ins politische Klassenbuch: den Ordnungsruf. Wer sind die Streber, wer die Parlaments-Rabauken?