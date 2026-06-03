Microsoft sorgt mit neuem Quanten-Chip für Skepsis

Kritik aus der Wissenschaft

Microsofts Quantencomputer arbeiten auf Basis sogenannter Majorana-Teilchen. Sie gelten als vergleichsweise unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Allerdings gilt ihre Existenz als nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Wissenschafter fordern daher vom Softwarekonzern die Veröffentlichung seiner Erkenntnisse, um die Forschungsergebnisse überprüfen zu können. „Microsoft kann so viel Blei benutzen, wie es will“, sagte Henry Legg, Dozent für Quantenphysik an der University of St. Andrews in Schottland. „Das schützt das Unternehmen nicht vor dem grundlegenden wissenschaftlichen Prinzip, dass Ergebnisse reproduzierbar sein müssen.“