Laut Bericht: Kanada kauft zwölf deutsche U-Boote

Kanada will erstmals dauerhafte Abschreckungsfähigkeit haben

Mit den neuen U-Booten soll die kanadische Marine erstmals eine dauerhafte Abschreckungsfähigkeit in der Arktis erhalten, wo Russland und China immer aktiver werden. Gleichzeitig sollen mit dem Mega-Deal auch die Rüstungsausgaben des nordamerikanischen Staates erhöht und das von den USA geforderte Ziel erreicht werden, bis 2035 fünf Prozent des BIP in Verteidigung zu investieren.