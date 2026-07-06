GKB: Pendler-Frust zum Start in die Arbeitswoche

Koralmbahn bringt mehr Angebot und dichteren Fahrplan

Die GKB, die im Juni eine Pünktlichkeit von 96 Prozent verbuchte, bittet die Bahnfahrer um Entschuldigung. Mit der Elektrifizierung habe das Schlamassel aber nichts zu tun: Ein einzelnes Triebfahrzeug war ausgefallen, was sich zur Hauptverkehrszeit „seit der Fahrplanverdichtung gleich mehrfach auswirken kann“, so Sprecher Ernst Suppan. Er verweist auf die Angebotsausweitungen im Dezember bei gleichzeitigem Start der Koralmbahn. Bei dieser erhöhten Zugdichte könne „eine einzelne Störung auch Beeinträchtigungen bei anderen Zügen nach sich ziehen“ – im konkreten Fall bis in den späten Vormittag.