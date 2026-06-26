Microsoft macht Xbox-Konsolen deutlich teurer

Nach Sony und Nintendo schraubt nun auch Microsoft den Preis seiner Spielkonsolen nach oben. Die Preise für die Xbox sollen ab dem 1. August weltweit um 100 bis 150 Dollar (rund 88 bis 132 Euro) steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte.
Grund dafür seien durch die Bedürfnisse für Künstliche Intelligenz in die Höhe getriebene Komponentenpreise. In den USA soll das günstigste Modell – die Xbox Serie S – künftig 500 Dollar kosten. Für die Serie X sollen sogar bis zu 800 Dollar fällig werden. Die neuen Preise für Europa wurden zunächst nicht genannt. Die Series X kostet hier derzeit rund 600 Euro.
Die gesamte Unterhaltungselektronik ist derzeit von Preiserhöhungen bei technischen Komponenten betroffen: In den vergangenen Monaten hatten auch Sony und Nintendo die Preise für ihre Spielkonsolen angehoben.
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