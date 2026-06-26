Microsoft macht Xbox-Konsolen deutlich teurer

Grund dafür seien durch die Bedürfnisse für Künstliche Intelligenz in die Höhe getriebene Komponentenpreise. In den USA soll das günstigste Modell – die Xbox Serie S – künftig 500 Dollar kosten. Für die Serie X sollen sogar bis zu 800 Dollar fällig werden. Die neuen Preise für Europa wurden zunächst nicht genannt. Die Series X kostet hier derzeit rund 600 Euro.