Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Um 100 bis 150 Dollar

Microsoft macht Xbox-Konsolen deutlich teurer

Spiele
26.06.2026 08:11
Auch Microsofts Xbox Series X wird nun teurer.
Auch Microsofts Xbox Series X wird nun teurer.(Bild: Microsoft)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Sony und Nintendo schraubt nun auch Microsoft den Preis seiner Spielkonsolen nach oben. Die Preise für die Xbox sollen ab dem 1. August weltweit um 100 bis 150 Dollar (rund 88 bis 132 Euro) steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte.

0 Kommentare

Grund dafür seien durch die Bedürfnisse für Künstliche Intelligenz in die Höhe getriebene Komponentenpreise. In den USA soll das günstigste Modell – die Xbox Serie S – künftig 500 Dollar kosten. Für die Serie X sollen sogar bis zu 800 Dollar fällig werden. Die neuen Preise für Europa wurden zunächst nicht genannt. Die Series X kostet hier derzeit rund 600 Euro.

Lesen Sie auch:
Der Preis für die Nintendo Switch 2 steigt hierzlande von 470 auf 500 Euro.
Hohe Komponentenkosten
Nach PS5 wird nun auch Nintendo Switch 2 teurer
09.05.2026
Teurer Arbeitsspeicher
Apple erhöht Preise für seine iPads und Macbooks
25.06.2026

Die gesamte Unterhaltungselektronik ist derzeit von Preiserhöhungen bei technischen Komponenten betroffen: In den vergangenen Monaten hatten auch Sony und Nintendo die Preise für ihre Spielkonsolen angehoben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Spiele
26.06.2026 08:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Videos

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
KMM
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
130.158 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
117.021 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
112.536 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1292 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1160 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
987 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Spiele
Action-Kracher
Termin steht: Vorverkauf für „GTA VI“ startet bald
Games mit „Lebensende“
„Spiele-Morden“: Brüssel erteilt Initiative Abfuhr
Neustart 2027 geplant
Game City: Beliebte Wiener Spielemesse fällt aus
Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Kult-Game wird real
Interaktive „Minecraft Experience“ kommt nach Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf