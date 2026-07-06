Schwangere Amira Aly genießt kleine Bikini-Auszeit

So schön schwanger präsentierte sich Amira Aly jetzt im Liebesurlaub auf Mallorca. Die fesche Kärntnerin genießt nämlich Sonne, Strand und Meer – und zeigt ganz nebenbei ihren tollen Baby-Glow im Bikini.
Amira Aly schwelgt derzeit nicht nur im Babyglück, sondern genießt auch eine kleine Auszeit vom Alltag. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, Moderator Christian Düren, verbringt die Moderatorin derzeit nämlich entspannte Tage auf Mallorca.
Aly lässt auf Mallorca Seele baumeln
Und schickt, ganz zur Freude ihrer Fans, jede Menge Urlaubsgrüße. Das Urlaubs-Programm? Die Seele baumeln lassen!
Klicken Sie sich hier durch die Urlaubs-Bilder, die Amira Aly auf Instagram mit ihren Fans geteilt hat:
In der Bildergalerie, die sie schlicht mit „Mallorca“ sowie einem Sonnen-Emoji versah, sieht man Aly unter anderem am Pool mit erfrischendem Frucht-Smoothie in der Hand, in der Strandbar mit Blick aufs Meer oder beim Spaziergang durch den Garten des Hotels.
Ein Foto zeigt zudem Amiras Babybauch, auf dem liebevoll eine Männerhand – ziemlich sicher die ihres Liebsten – liegt.
Bikini-Foto sorgt für Begeisterung
Für absolute Begeisterung bei den Fans sorgt allerdings ein Urlaubs-Selfie, das Aly ebenfalls am Pool geschossen hat. Es zeigt die 33-Jährige im braunen Bikini auf der Sonnenliege. Wie auf den anderen Fotos wird ihr Babybauch hier schön in Szene gesetzt.
Doch nicht nur das: Amira scheint regelrecht zu strahlen! Das Baby-Glück steht der Kärntnerin einfach hervorragend!
„Amira ist einfach die Queen“
Das finden übrigens auch die Fans, die in den Kommentaren zum Posting aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen wollten. „Wow, so schön schaust du aus mit deinem süßen Babybauch“, „Amira ist einfach die Queen“ oder „Steht dir richtig gut, die Schwangerschaft und die Sonne“, waren nur einige der zahlreichen Komplimente, die Aly für ihre Bildergalerie einheimsen konnte.
Amira Aly erwartet übrigens bereits ihr drittes Kind. Mit ihrem Ex-Ehemann Oliver Pocher hat die Moderatorin bereits zwei Söhne (5 und 6). Ob Baby Nummer drei ein Bub oder ein Mädchen wird, das hat die Kärntnerin übrigens noch nicht verraten ...
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