Schwangere Amira Aly genießt kleine Bikini-Auszeit

„Amira ist einfach die Queen“

Das finden übrigens auch die Fans, die in den Kommentaren zum Posting aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen wollten. „Wow, so schön schaust du aus mit deinem süßen Babybauch“, „Amira ist einfach die Queen“ oder „Steht dir richtig gut, die Schwangerschaft und die Sonne“, waren nur einige der zahlreichen Komplimente, die Aly für ihre Bildergalerie einheimsen konnte.