Haaland-Papa befeuert Gerüchte um Wechsel zu Real

„Gibt immer eine Chance“

Vor Norwegens Achtelfinal-Sieg bei der WM gegen Brasilien – Haaland erzielte beim 2:1-Erfolg beide Treffer für Norwegen – äußerte sich nun auch Alf-Inge zu den Berichten. „Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen“, ließ der 34-fache Teamspieler Norwegens die Tür zu einem Wechsel seines Sohnes offen. „Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie.“