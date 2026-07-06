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„Jeder möchte ...“

Haaland-Papa befeuert Gerüchte um Wechsel zu Real

La Liga
06.07.2026 16:33
Wechselt Erling Haaland zu Real Madrid?
Wechselt Erling Haaland zu Real Madrid?(Bild: AP/Pamela Smith, Real Madrid)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alf-Inge Haaland, Papa von Norwegens Superstar Erling Haaland, hat die Gerüchte um einen Wechsel seines Sohnemanns zu den „Königlichen“ befeuert. „Jeder möchte für Real Madrid spielen“, meinte der 53-Jährige auf die Zukunft des Stürmers angesprochen.

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Seit Jahren wird Haaland mit dem spanischen Topklub in Verbindung gebracht – obwohl er bei Manchester City mit einem langfristigen Vertrag bis 2034 ausgestattet ist.

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„Gibt immer eine Chance“
Vor Norwegens Achtelfinal-Sieg bei der WM gegen Brasilien – Haaland erzielte beim 2:1-Erfolg beide Treffer für Norwegen – äußerte sich nun auch Alf-Inge zu den Berichten. „Erling ist derzeit sehr glücklich bei Manchester City und hat einen langfristigen Vertrag, aber jeder möchte für Real Madrid spielen und die Champions League gewinnen“, ließ der 34-fache Teamspieler Norwegens die Tür zu einem Wechsel seines Sohnes offen. „Im Fußball gibt es immer eine Chance, man weiß nie.“

Erling Haaland (l.) mit Papa Alf-Inge
Erling Haaland (l.) mit Papa Alf-Inge(Bild: AFP/APA/TT News Agency/TT/Andreas Hillergren)

Erling selbst wird der Wechsel-Wirbel aktuell wohl kaum beschäftigen. Sein Fokus gilt voll und ganz der WM, bei der die „Wikinger“ ihren Erfolgslauf im Viertelfinale gegen Englands „Three Lions“ fortsetzen wollen ...

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