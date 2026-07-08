ChatGPT-Macher bringen mächtige neue KI-Modelle

Sowohl die Mythos-Modelle von Anthropic als auch GPT-5.6 von OpenAI haben Besorgnis ausgelöst wegen ihrer Fähigkeit, Software-Schwachstellen ausfindig zu machen und so Angriffsflächen für Hacker zu bieten. Das Eingreifen des Weißen Hauses gegenüber Anthropic war beispiellos, da es sonst darauf gedrängt hatte, die Aufsicht über KI zu lockern – und sogar die US-Bundesstaaten daran gehindert hatte, eigene Regeln für KI aufzustellen.