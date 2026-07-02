Verbrenner vs. E-Auto: Wartungskosten im Vergleich

Verschleiß an Reifen und Fahrwerk bei Stromern höher

Aber auch der reine Stromer hat seine Verschleißprobleme: Abseits des Antriebsstrangs sorgen das hohe Gewicht und die spezifischen Drehmomentkurven von Elektroautos für überproportionalen Verschleiß an mechanischen Komponenten. Elektroautos verbrauchen Reifen mit einer Rate, die bis zu 30 Prozent über der von Verbrennern liegt. Das unmittelbar beim Anfahren verfügbare maximale Drehmoment erzeugt an der Kontaktfläche zwischen Gummi und Asphalt einen Mikroschlupf. Selbst wenn die Traktionskontrolle ein Durchdrehen verhindert, trägt jede Beschleunigung eine hauchdünne Gummischicht ab. Die Traktionsbatterie wiegt zwischen 300 und 650 Kilogramm — diese Last drückt bei Kurvenfahrten die Reifenflanken nach außen und führt zu ungleichmäßiger Abnutzung der Schultern.