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Spektakulärer Tausch

NBA: Brown verlässt Celtics und wechselt zu 76ers

US-Sport
02.07.2026 05:40
Jaylen Brown (l.) und Paul George (r.) tauschen die Teams.
Jaylen Brown (l.) und Paul George (r.) tauschen die Teams.(Bild: AP/Charles Krupa)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison.

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Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Der Deal ist bemerkenswert, weil die 76ers und die Celtics in der Eastern Conference direkte Konkurrenten sind.

Jaylen Brown (l.) ist bald Teamkollege von Joel Embiid (r.).
Jaylen Brown (l.) ist bald Teamkollege von Joel Embiid (r.).(Bild: AP/Charles Krupa)

  Der 29-jährige Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga und in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Jayson Tatum über Monate der wichtigste Spieler im Celtics-Kader. 2024 war er entscheidender Teil des Teams, das die Celtics zum alleinigen Rekordmeister der NBA machte. Der 36-jährige George ist neunmaliger All-Star in der besten Basketball-Liga der Welt.

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Bei den 76ers spielt er zukünftig an der Seite von Joel Embiid und Tyrese Maxey. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Vorlagen je Spiel. In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Entscheidungen.

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