NBA: Brown verlässt Celtics und wechselt zu 76ers

Der 29-jährige Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga und in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Jayson Tatum über Monate der wichtigste Spieler im Celtics-Kader. 2024 war er entscheidender Teil des Teams, das die Celtics zum alleinigen Rekordmeister der NBA machte. Der 36-jährige George ist neunmaliger All-Star in der besten Basketball-Liga der Welt.