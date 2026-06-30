Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt

Aber noch weniger? Ausgeschlossen! Nein, war es nicht: Bei den Grazer Wahlen 2017 blieb die SPÖ nur noch knapp über der Zehn-Prozent-Marke. Ein Fiasko, das sich nie wiederholen dürfe, hörte man. Unter Zehn Prozent – so tief könnte die Partei niemals fallen.