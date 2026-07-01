Neuer BMW X5: Riesenakku, Verbrenner und Hydrogen

An den X-förmigen Tagfahrlichtern ist er zu erkennen, BMWs großes SUV für alle Fälle. Auch Fahrlicht und Blinker sind hier integriert. In dem Fall könnte man sagen: Das X steht für die SUV-Sparte, die Fünf für die Zahl der Antriebskonzepte: Diesel, Benzin (313 bzw. 400 PS, jeweils als 48-Volt-Mildhybrid mit sechs Zylindern) Plug-in-Hybrid (bis zu 612 PS bzw. bis zu 102 km elektrische Reichweite) und Elektro sind klar, aber der neue X5 bekommt auch den Wasserstoffantrieb, an dem die Münchner schon seit Jahren feilen.