Neuer BMW X5: Riesenakku, Verbrenner und Hydrogen

Warum er Augen hat wie tote Tiere in Comics und Zeichentrickfilmen ist wohl die einzige Frage, die beim neuen BMW X5 offen bleibt. Ansonsten gibt er alle Antworten – sogar solche, die bisher kaum jemand hören wollte.
An den X-förmigen Tagfahrlichtern ist er zu erkennen, BMWs großes SUV für alle Fälle. Auch Fahrlicht und Blinker sind hier integriert. In dem Fall könnte man sagen: Das X steht für die SUV-Sparte, die Fünf für die Zahl der Antriebskonzepte: Diesel, Benzin (313 bzw. 400 PS, jeweils als 48-Volt-Mildhybrid mit sechs Zylindern) Plug-in-Hybrid (bis zu 612 PS bzw. bis zu 102 km elektrische Reichweite) und Elektro sind klar, aber der neue X5 bekommt auch den Wasserstoffantrieb, an dem die Münchner schon seit Jahren feilen.
Alle fünf Antriebe sind made in Austria – sie werden in Österreich, im BMW Group Werk Steyr, produziert. Zudem wurde der Dieselmotor am Standort entwickelt und das Brennstoffzellensystem in Steyr industrialisiert.
Der iX5 bekommt nicht einfach nur den Antrieb aus dem iX3 verpflanzt, obwohl der auch ziemlich kräftig ist und eine große Batterie mitbringt. Eine Klasse höher setzt BMW noch eins drauf und baut den iX5 um eine 140-kWh-Batterie herum. Es kommen erstmals die Rundzellen der Gen6 mit 120 Millimetern statt 95 Millimetern Höhe zum Einsatz. Entsprechend höher ist der Energiegehalt. Als WLTP-Reichweite gibt BMW bis zu 845 Kilometer an.
Die zwei Motoren sorgen für Allradantrieb mit 425 kW/578 PS und einen Standardsprint in 4,6 Sekunden. Damit lässt er den kleinen Bruder eiskalt stehen. Vmax 210 km/h.
Der elektrische iX5 wird 2028 auch mit Wasserstoff-Brennstoffzelle statt des großen Akkus angeboten. Als iX5 Hydrogen verspricht er eine Reichweite von 750 Kilometern.
Die Antriebstechnologie basiert auf der dritten Generation des Brennstoffzellensystems, das BMW gemeinsam mit Toyota entwickelt. Die BMW Hydrogen Flachspeicher Technologie ist ein flaches Tanksystem aus mehreren parallel geschalteten Hochdruckbehältern, integriert in einen stabilen Metallrahmen. Dank der neuartigen Flachspeicher‑Geometrie nutzt sie den Bauraum der Gen6‑Hochvoltbatterie, ohne Platz im Innenraum zu verlieren.
Der iX3 ist nicht weit weg
Optisch erinnert der (i)X5 sehr an den iX3, mit dem BMW das Neue-Klasse-Design eingeführt hat. An den X-Leuchten ist die X5-Reihe aber untrüglich zu erkennen.
Auch innen wird sich auskennen, wer schon mal im iX3 gesessen ist. Panoramic iDrive mit einem Head-up-Display über die ganze Breite im unteren Teil der Frontscheibe ist obligatorisch. Es stammt aus dem iX3 und wirkt deshalb eine Spur zu schmal für den etwas breiteren Innenraum. Hier kommt optional auch ein 14,8-Zoll-Beifahrerdisplay zum 17,9-Zoll-Zentralscreen dazu.
Wirklich ungewöhnlich sind die Türgriffe: Es sind kleine Winglets am Übergang zu den Fenstern. Dass es die iX3-Türgriffe nicht in den X5 geschafft haben, ist jedenfalls kein Fehler. Soft Close ist bei den Türen Serie, optional öffnen und schließen sie elektrisch.
Die Räder messen mindestens 21 Zoll, adaptive Dämpfer sind Serie, die adaptive Luftfederung mit Integral-Aktivlenkung genannten Hinterachslenkung (zusammen Adaptive Chassis Control) ist optional. Die Voll- und Teilzeitstromer kann man zudem mit Wankstabilisierung ordern.
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