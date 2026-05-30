Warum E-Autos jetzt den Verbrennern davonfahren

Steigende Spritpreise bringen immer mehr Autofahrer ins Grübeln: Lohnt sich ein Verbrenner überhaupt noch? Elektroautos bieten dabei eine Alternative – doch wie viel spart man wirklich im Alltag? Die „Krone“ hat gemeinsam mit dem Mobilitätsclub VCÖ nachgerechnet.
Die anhaltend hohen Preise für Diesel und Superbenzin stellen Autofahrer zunehmend vor die Frage, wie lange sich das Betanken ihres Verbrenners noch finanzieren lässt. Für viele bleibt das Auto jedoch unverzichtbar, etwa für den Arbeitsweg – immerhin pendeln laut einer Umfrage des Online-Automarkts AutoScout24 aus dem Vorjahr 54 Prozent der Berufstätigen und Auszubildenden in Österreich mit dem Pkw.
Besonders Elektroautos rücken deshalb immer stärker in den Fokus. Sie gelten als Möglichkeit, sich von den schwankenden Kraftstoffpreisen, die am internationalen Markt entstehen, unabhängig zu machen. Doch rechnet sich das auch wirklich im Geldbörserl? Die „Krone“ hat gemeinsam mit dem Mobilitätsclub VCÖ nachgerechnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.