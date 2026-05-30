Warum E-Autos jetzt den Verbrennern davonfahren

Die anhaltend hohen Preise für Diesel und Superbenzin stellen Autofahrer zunehmend vor die Frage, wie lange sich das Betanken ihres Verbrenners noch finanzieren lässt. Für viele bleibt das Auto jedoch unverzichtbar, etwa für den Arbeitsweg – immerhin pendeln laut einer Umfrage des Online-Automarkts AutoScout24 aus dem Vorjahr 54 Prozent der Berufstätigen und Auszubildenden in Österreich mit dem Pkw.