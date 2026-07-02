Todesnachricht nach England-Spiel erregt Gemüter

Die Pressekonferenz mit dem Trainer der Demokratischen Republik Kongo nach dem WM-Aus gegen England endete höchst befremdlich. Der Pressesprecher verkündete, dass Nationalcoach Sebastien Desabre seinen Vater verloren habe – der reagierte höchst irritiert (siehe Video unten) ...
Als die Medienrunde an ihr Ende gelangt war und keine weiteren Fragen gestellt wurden, ergriff der Pressesprecher nochmals das Wort und sagte: „Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid“. Der neben ihm sitzende Desabre schaute verdutzt, bedankte sich knapp und verließ den Raum.
Höchstwahrscheinlich war der 49-jährige Franzose darüber verärgert, dass die Nachricht vom Pressesprecher verkündet wurde. Eine andere Spekulation, wonach Desabre möglicherweise noch gar nichts vom Tod seines Vaters wusste, scheint eher unwahrscheinlich.
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