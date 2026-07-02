Todesnachricht nach England-Spiel erregt Gemüter

Als die Medienrunde an ihr Ende gelangt war und keine weiteren Fragen gestellt wurden, ergriff der Pressesprecher nochmals das Wort und sagte: „Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid“. Der neben ihm sitzende Desabre schaute verdutzt, bedankte sich knapp und verließ den Raum.