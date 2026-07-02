Skandal-Internist: Haben die Behörden versagt?

Nach dem Skandal um einen Grazer Internisten, der jahrelang seine Patientinnen missbraucht und heimlich gefilmt haben soll, wurde jetzt bekannt, dass es bereits 2021 eine Anzeige gegen den Herrn Doktor gab. Doch die Behörden sahen keinen ausreichenden Verdacht für Ermittlungen.
Wenn ein Arzt Patienten missbraucht hat, stellt sich häufig die Frage, ob Warnsignale übersehen wurden, ein früheres Eingreifen der Behörden möglich gewesen wäre. Denn wie die „Krone“ jetzt von einem Opfer erfahren hat, gab es bereits im Herbst 2021 eine Anzeige auf einer Grazer Polizeiinspektion. Eine Patientin gab damals zu Protokoll, dass sie in der Praxis des Internisten in einer Taschentücherbox eine Kamera gesehen habe und dass sein Verhalten sowieso ziemlich merkwürdig gewesen sei.
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