„Muss Warnung genug sein, uns kann jeder schlagen“

Gescheitert in der Gruppenphase 2014 an den Niederlanden und Chile, gefolgt von den bitteren Achtelfinal-Niederlagen im Elferschießen gegen Russland 2018 und Marokko 2022. Seit dem ersten Titel 2010 kam Spanien bei einer WM nicht mehr wirklich in die Gänge, ist heute gegen Österreich als haushoher Favorit zum Aufstieg verdammt: „Wir haben uns bei diesem Turnier nach dem 0:0 gegen Kap Verde ständig gesteigert. Uns ist allerdings bewusst, wie heikel solch ein Turnier sein kann“, nimmt Fabian Ruiz auch das ÖFB-Team keinesfalls auf die leichte Schulter.