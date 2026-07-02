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Spanier sind gefordert

„Muss Warnung genug sein, uns kann jeder schlagen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 05:30
Spaniens Superstar Lamine Yamal (M.) will nicht „versagen“.
Spaniens Superstar Lamine Yamal (M.) will nicht „versagen“.(Bild: EPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die letzten WM-Pleiten sind Warnung genug für Spanien vor dem Match gegen Österreich. Superstar Lamine Yamal stellt zugleich klar: Aus im Sechzehntelfinale wäre „ein Versagen“.

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Gescheitert in der Gruppenphase 2014 an den Niederlanden und Chile, gefolgt von den bitteren Achtelfinal-Niederlagen im Elferschießen gegen Russland 2018 und Marokko 2022. Seit dem ersten Titel 2010 kam Spanien bei einer WM nicht mehr wirklich in die Gänge, ist heute gegen Österreich als haushoher Favorit zum Aufstieg verdammt: „Wir haben uns bei diesem Turnier nach dem 0:0 gegen Kap Verde ständig gesteigert. Uns ist allerdings bewusst, wie heikel solch ein Turnier sein kann“, nimmt Fabian Ruiz auch das ÖFB-Team keinesfalls auf die leichte Schulter.

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