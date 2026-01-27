Vorteilswelt
Trendwende auf Straßen

Stromer überholen Verbrenner bei Neuzulassungen

Wirtschaft
27.01.2026 09:25
Dass das Angebot an elektrisch betriebenen Fahrzeugen zunimmt, merkt man mittlerweile auch vermehrt auf den österreichischen Straßen.
Von krone.at

Der Wandel auf Europas Straßen wird immer deutlicher: Erstmals wurden in der Europäischen Union mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge zugelassen als Autos mit reinem Verbrennungsmotor. Trotz insgesamt nur moderat steigender Neuzulassungen setzen die Käufer damit ihren Trend zu alternativen Antrieben fort.

Wie der europäische Herstellerverband ACEA am Dienstag mitteilte, stieg der Absatz von Hybrid-Elektroautos im vergangenen Jahr um 13,5 Prozent. Ihr Anteil am Gesamtabsatz in der EU erreichte damit 34,5 Prozent. Damit lagen Hybridfahrzeuge deutlich vor Benzinern, deren Marktanteil bei 26,6 Prozent lag.

Reine E-Autos stiegen um 30 Prozent
Auch batterieelektrische Fahrzeuge konnten zulegen. Laut ACEA wuchs ihr Absatz um 30 Prozent, der Marktanteil stieg auf 17,4 Prozent. Zudem verzeichneten auch Plug-in-Hybride ein Plus bei den Neuzulassungen.

Dagegen ging der Anteil reiner Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter zurück. Insgesamt wurden im Jahr 2025 in der Europäischen Union rund 1,88 Millionen Neuwagen neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Trotz dieses vergleichsweise geringen Gesamtwachstums hielten die Konsumentinnen und Konsumenten laut ACEA klar an ihrer Präferenz für Hybrid- und Elektroautos fest.

