Prostituierte von Familienvater (30) ausgeraubt?

Vor Gericht verweist er auf verschiedene Überwachungskameras in der Umgebung und gibt zu bedenken: „Hätte ich die Frau ausrauben wollen, hätte ich eine Maske getragen.“ Brisant wird es durch die Aussage eines Freundes, der ihn zu dem Treffen begleitet und in der Nähe gewartet hatte. Der Beschuldigte sei mit der Tasche der Frau zu ihm gekommen und habe vorgeschlagen, gemeinsam den Ort zu verlassen. Der Freund erinnert sich: „Als ich die Tasche sah, sagte ich ihm noch, dass das falsch gewesen sei, was er getan habe, und dass er die Tasche liegen lassen solle.“