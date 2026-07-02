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Brisante Aussage

Prostituierte von Familienvater (30) ausgeraubt?

Vorarlberg
02.07.2026 06:00
Brisant wird der Prozess durch die Aussage eines Freundes, der den Angeklagten zu dem Treffen ...
Brisant wird der Prozess durch die Aussage eines Freundes, der den Angeklagten zu dem Treffen begleitet hatte.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 30-jähriger Vorarlberger Taxifahrer wollte sich eigentlich nur ein Schäferstündchen gönnen, doch das ging nach hinten los. Nicht nur, dass seine Frau über den Seitensprung mit einer Prostituierten Bescheid weiß – jetzt wirft ihm auch noch die Justiz vor, die Frau nach dem Akt beraubt zu haben.

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Es war Anfang August des vergangenen Jahres, gegen 21 Uhr, an einem abgelegenen Parkplatz in Rankweil. Der Taxifahrer traf sich mit einer Prostituierten, 150 Euro waren vereinbart. Doch der Spaß war rasch vorbei – nach nur zehn Minuten war der Akt beendet, der Freier verärgert über die gebotene „Leistung“. Die Rumänin soll zudem eine Alkoholfahne gehabt haben.

Handtasche, Bargeld, Uhren und Handys fehlten
Dann gehen die Versionen über das weitere Geschehen weit auseinander: Die Frau gibt bei der Polizei an, nach dem Sex zu Boden gestoßen worden zu sein – der Taxifahrer soll mit ihrer Handtasche samt 800 Euro Bargeld, zwei Uhren und ihrem Handy geflüchtet sein. Der Angeklagte bestreitet das allerdings vehement.

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Vor Gericht verweist er auf verschiedene Überwachungskameras in der Umgebung und gibt zu bedenken: „Hätte ich die Frau ausrauben wollen, hätte ich eine Maske getragen.“ Brisant wird es durch die Aussage eines Freundes, der ihn zu dem Treffen begleitet und in der Nähe gewartet hatte. Der Beschuldigte sei mit der Tasche der Frau zu ihm gekommen und habe vorgeschlagen, gemeinsam den Ort zu verlassen. Der Freund erinnert sich: „Als ich die Tasche sah, sagte ich ihm noch, dass das falsch gewesen sei, was er getan habe, und dass er die Tasche liegen lassen solle.“

Zu einem Urteil kam es dennoch nicht: Das mutmaßliche Opfer blieb der Verhandlung fern. Die Richterin muss nun ein Rechtshilfeersuchen in Auftrag geben – der Prozess wurde vertagt. 

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