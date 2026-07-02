Heute könnt ihr gegen Spanien Geschichte schreiben

Österreichs Außenseiterrolle lässt sich heute gegen Spanien auch mit Statistiken nicht schönfärben. Heute muss das wahre Gesicht her!
„Wir haben noch nicht unser wahres Gesicht gezeigt“, beteuert Phillipp Mwene. Aber das können die Spanier bei der WM auch behaupten. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Österreich ist heute krasser Außenseiter. Da lässt sich auch keine Statistik schönfärben:
Die nackten Zahlen aus der Vergangenheit werden der Rangnick-Truppe heute also keinen Mut machen. Aber zwei ÖFB-Stars könnten auch statistische Duftnoten hinterlassen:
Was es dafür braucht: Kompaktheit, gutes Pressing, Umschalter, aber auch mehr Ruhephasen mit Ball. Das wäre unser wahres Gesicht, das man in den USA noch nicht sah. Weil ohne Baumgartner der Zehner fehlt. Laimer wäre heute dafür der erste Kandidat.
Mwene fällt aus
Aber es ist wohl wieder als linker Außenverteidiger gefragt, weil Mwene mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Friedl könnte auch „einspringen“. Im Abwehrzentrum macht Alaba in Sachen Balleroberungen und Pressing nach wie vor keiner etwas vor.
Auch wenn er weniger Sprints als Danso und Lienhart anreißt, nur Kraft für 60 Minuten hat. Ob Arnautovic, Kalajdzic oder Gregoritsch stürmt, ist „Geschmackssache“. Und Grillitsch wäre für mehr Ballbesitz eine „neue“ Option als Sechser.
Aber es wird nur als Team gehen – heute muss Österreich sein wahres, „altes“ Gesicht zeigen.
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