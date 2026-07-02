Scherz mit Ballmädchen: Djokovic entschuldigt sich

Wimbledon-Auftakt nach Maß: Altmeister Novak Djokovic schlug den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 und 6:2. Der 39-jährige Serbe entschuldigte sich nach dem Spiel bei einem Ballmädchen für einen Scherz.
Der Rekord-Grand-Slam-Sieger hatte das Mädchen gebeten, ihn während einer Pause ein Stück von seinem Tapestreifen am rechten Arm abzuschneiden. Als sie schnitt, zuckte Djokovic kurz zusammen und tat so, als hätte sie ihm wehgetan. Schnell lachten aber beide – hier zu sehen im Video:
„Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe“, sagte Djokovic danach. Es sei wohl kein guter Witz gewesen, meinte er gut gelaunt.
Jagd nach 25. Titel
Der Tennis-Superstar jagt in London seinen 25. Grand-Slam-Titel. Bereits jetzt steht fest: Weil das Spiel Jannik Sinner gegen Novak Djokovic schon im Semifinale stattfinden würde, gibt es zumindest einen erstmaligen Wimbledonfinalisten bei den Männern.
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