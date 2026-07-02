Kaltfront bringt Abkühlung, aber der Sommer bleibt

Nach dem Durchzug einer Kaltfront bringt der Donnerstag eine erste spürbare, wenn auch nur vorübergehende Entspannung. Auf dem Weg zur Arbeit kann der Regenschirm in einzelnen Regionen zwar noch einmal nützlich sein, doch im Tagesverlauf setzt sich zunehmend ruhigeres und deutlich freundlicheres Wetter durch. Von „kühlen“ Temperaturen ist weiterhin keine Rede.