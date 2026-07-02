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Kaltfront bringt Abkühlung, aber der Sommer bleibt

Österreich
02.07.2026 05:00
Die Kaltfront bringt eine kurze Verschnaufpause: Letzte Schauer ziehen ab, danach setzt sich ...
Die Kaltfront bringt eine kurze Verschnaufpause: Letzte Schauer ziehen ab, danach setzt sich vielerorts wieder freundliches Sommerwetter durch. (Symbolbild)(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Nach dem Durchzug einer Kaltfront bringt der Donnerstag eine erste spürbare, wenn auch nur vorübergehende Entspannung. Auf dem Weg zur Arbeit kann der Regenschirm in einzelnen Regionen zwar noch einmal nützlich sein, doch im Tagesverlauf setzt sich zunehmend ruhigeres und deutlich freundlicheres Wetter durch. Von „kühlen“ Temperaturen ist weiterhin keine Rede.

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Am Mittwoch hat eine lang ersehnte Kaltfront das Land erfasst.  Vor allem im Osten gingen teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder, während die Temperaturen von Westen her bereits deutlich zurückgingen. Am Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage laut GeoSphere Austria aber wieder ...

Entlang des Alpenhauptkamms kann es am Morgen noch vereinzelt wolkiger sein, zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel sind örtlich auch noch letzte Regenschauer möglich. Diese klingen aber rasch ab, sodass sich spätestens rund um den Mittag die Sonne immer häufiger zeigt.

Am Nachmittag dominiert dann in vielen Landesteilen ein freundlicher Mix aus Sonne und lockeren Wolken. Das Wetter präsentiert sich deutlich stabiler als noch zuletzt – auch wenn die Luft in der Osthälfte zeitweise etwas lebhafter bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig, in den östlichen Regionen auch zeitweise kräftiger aus West bis Nordwest.

Die Temperaturen gehen im Vergleich zur großen Hitze der vergangenen Tage etwas zurück, bleiben aber sommerlich: Von 22 bis 29 Grad werden erwartet, mit den höchsten Werten erneut im Südosten. Am Morgen liegen die Tiefstwerte zwischen 12 und 20 Grad.

Laut GeoSphere Austria bleibt der Sommer also zwar auf Kurs – aber mit einer kurzen Verschnaufpause nach der extremen Hitzephase.

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