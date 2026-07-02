Deswegen drücken uns auch die Amis die Daumen

Nächster Stop Los Angeles – nach dem Herzschlagfinale gegen Algerien fiebern Österreichs Fans dem Sechzehntelfinal-Hit heute gegen Spanien entgegen. Die „Krone“ machte einige Anhänger am Walk of Fame und am Broadway ausfindig. Etwa Michael, Karl und Phillip, die aus Kirchschlag in der Buckligen Welt angereist sind: