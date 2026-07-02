Irres Comeback und USA-Party: Das war die WM-Nacht

Die USA waren vor 68.827 Zuschauern in Santa Clara das tonangebende Team und belohnten sich dank Folarin Balogun (45.) noch vor der Pause. Bosnien konnte auch nach Seitenwechsel und einer unglücklichen Roten Karte für Balogun (64.) nicht zulegen und ließ mit Ausnahme der Nachspielzeit jegliche Gefahr vermissen. Ein direkter Freistoß von Malik Tillman (82.) brachte schließlich die Entscheidung, nach Kanada und Mexiko ist auch der dritte Gastgeber weiter. Die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es am kommenden Dienstag (2 Uhr MESZ) in Seattle mit Belgien zu tun.