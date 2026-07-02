Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Packende Partien

Irres Comeback und USA-Party: Das war die WM-Nacht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 05:31
Belgien jubelt über den Aufstieg.
Belgien jubelt über den Aufstieg.(Bild: AP/Abbie Parr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Keine Überraschungen, aber enorm spannende Spiele hat der Mittwochabend bzw. die Nacht auf Donnerstag bei der Fußball-WM gebracht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

England drehte dank eines Doppelpacks von Harry Kane die Partie gegen die DR Kongo und steht dank eines 2:1-Siegs im Achtelfinale. Dort findet sich auch Belgien dank eines 3:2-Erfolgs über den Senegal wieder, die Roten Teufel jubelten nach 0:2-Rückstand in der Verlängerung. Ihr nächster Gegner sind die USA, die in Unterzahl Bosnien-Herzegowina mit 2:0 schlugen.

Die USA waren vor 68.827 Zuschauern in Santa Clara das tonangebende Team und belohnten sich dank Folarin Balogun (45.) noch vor der Pause. Bosnien konnte auch nach Seitenwechsel und einer unglücklichen Roten Karte für Balogun (64.) nicht zulegen und ließ mit Ausnahme der Nachspielzeit jegliche Gefahr vermissen. Ein direkter Freistoß von Malik Tillman (82.) brachte schließlich die Entscheidung, nach Kanada und Mexiko ist auch der dritte Gastgeber weiter. Die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es am kommenden Dienstag (2 Uhr MESZ) in Seattle mit Belgien zu tun.

(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)

Wesentlich schwerer tat sich England. Das Team von Trainer Thomas Tuchel geriet vor 68.000 Fans in Atlanta durch Brian Cipenga (7.) früh in Rückstand und suchte lange nach einer passenden Antwort. Die lieferte schließlich Kane, der in der 75. und 86. Minute mit seinen WM-Toren vier und fünf die Wende perfektmachte. Nächster Gegner der Three Lions ist in der Nacht auf Montag (2 Uhr) Co-Gastgeber Mexiko in Mexiko-Stadt.

Lesen Sie auch:
Balogun (re.) sah die Rote Karte.
ORF-Experte schimpft
Rot-Drama um WM-Held: Diese Szene sorgt für Wirbel
02.07.2026
WM-Aus für Bosnien
USA siegen in Unterzahl und stehen im Achtelfinale
02.07.2026
Lukaku muss schlichten
Trinkpausen-Eklat: Belgier gehen aufeinander los
01.07.2026
Trotz 0:2-Rückstand
Belgien gewinnt brutalen WM-Krimi gegen Senegal
02.07.2026
Trainer geschockt
Todesnachricht nach England-Spiel erregt Gemüter
02.07.2026
„Leoparden“ besiegt
Kane-Doppelpack! England dreht Partie gegen Kongo
01.07.2026

Belgien am letzten Drücker weiter
Ebenfalls schwer zu kämpfen hatte Belgien. Die Roten Teufel liefen vor 66.925 Zuschauern in Seattle nach Gegentoren von Habib Diarra (24.) und Ismaila Sarr (51.) völlig zurecht lange einem Rückstand nach. Mit einer Leistungssteigerung im Finish zogen sie aber den Kopf noch aus der Schlinge. Der 33-jährige „Joker“ Romelu Lukaku (86.) mit seinem 92. Länderspieltor und Youri Tielemans (89.) schossen den Weltranglistenzehnten in die Verlängerung, in der ein umstrittener Elfmeter, den Tielemans verwertete, die Entscheidung brachte (125.).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.07.2026 05:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Mexiko weiter perfekt – Ecuador kein Stolperstein
WM-Highlights
Mbappé nicht zu stoppen – nächster Doppelpack!
WM-Highlights
Achtelfinale – Haaland schießt Norwegen zum Sieg!
Highlights im Video
Hier verabschiedet sich Deutschland von der WM
WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
159.836 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
142.587 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.750 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1535 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1214 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Sehr inspirierend“
WM: Dieser Vortrag soll ÖFB-Team Flügel verleihen
Packende Partien
Irres Comeback und USA-Party: Das war die WM-Nacht
Sport Tv Logo
Große Unterstützung
Deswegen drücken uns auch die Amis die Daumen
Sport Tv Logo
Spanier sind gefordert
„Muss Warnung genug sein, uns kann jeder schlagen“
Trainer geschockt
Todesnachricht nach England-Spiel erregt Gemüter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf