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Teilweise verdoppelt

Nach Tief ist Tesla in Europa zurück im Aufwind

Wirtschaft
01.07.2026 22:06
(Bild: AFP/JOHN THYS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Neuzulassungen von Tesla sind im Juni in mehreren europäischen Ländern deutlich gestiegen. In Frankreich haben sich die Zulassungen mit 105 Prozent mehr als verdoppelt. 

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In Schweden gab es ein Plus von 56 Prozent, in Italien und Portugal von jeweils 43 Prozent sowie in Dänemark von 39 Prozent. In Spanien fiel das Wachstum mit 5,6 Prozent geringer aus. Nur in Norwegen brachen die Neuzulassungen um 43 Prozent ein.

Einbruch in Norwegen
Eine Ausnahme bildete Norwegen, wo die Neuzulassungen des US-Elektroautobauers um 43 Prozent einbrachen, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten von Branchenverbänden und Ministerien hervorging. Die Zahlen deuten auf eine Erholung des Absatzes in Europa hin, bevor Tesla in Kürze seine weltweiten Auslieferungszahlen für das zweite Quartal vorlegt. Analysten erwarten hierbei einen Anstieg um fünf Prozent.

Die jüngste Entwicklung folgt einer Schwächephase von Tesla in Europa. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern Marktanteile an chinesische Konkurrenten verloren. Zudem belasteten eine begrenzte Modellauswahl sowie die politische Haltung von Firmenchef Elon Musk, die bei einigen Käufern auf Ablehnung stieß, das Geschäft.

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In Frankreich wurde die Nachfrage dem ING-Ökonomen Rico Luman zufolge von staatlichen Subventionen für Elektroautos und einer schnelleren Elektrifizierung von Firmenflotten angekurbelt. In Norwegen führte das Vorziehen von Käufen wegen einer anstehenden Kürzung von Steuervorteilen zu einer vorübergehenden Marktabkühlung. Die Zulassungszahlen für Deutschland und Großbritannien, die beiden größten Automärkte Europas, werden im Laufe der Woche erwartet.

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