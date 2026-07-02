Wie es nach Vorfall für Polizeischüler weitergeht

Er hätte von sich aus den Hut nehmen können, doch stattdessen legt es ein Polizeischüler auf eine Entlassung an: Der spätberufene Gesetzeshüter in spe soll, wie von der „Krone“ zuerst berichtet, am Wochenende nach einer feuchtfröhlichen Nacht von insgesamt neun Welser Polizeischülern in einer Wohnung in Linz eine deutlich jüngere Kollegin (21) sexuell genötigt haben.